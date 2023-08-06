مراقب ملاحة: حفر القناة الجديدة كان ضرورة ملحة لمواكبة التطور الصناعي

أكد القبطان هشام صبري، مراقب الملاحة وكبير مرشدين بهيئة قناة السويس، أن حفر قناة السويس الجديدة كان ضرورة ملحة لمواكبة التطور الصناعي الذي حدث في النقل البحري، خاصة ان أحجام المراكب والحاويات أختلفت بطريقة كبيرة.

وقال هشام صبري، خلال لقاء له لبرنامج "ًصباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، ان قناة السويس الجديدة تستطيع أن تحمل جميع الحاويات الموجودة في العالم، مؤكدا أن حركة الملاحة لن تتأثر خلال حفر قناة السويس الجديدة.

وتابع مراقب الملاحة وكبير مرشدين بهيئة قناة السويس، أنه نتيجة حادث ايفر جيفن كان هناك هناك تراكم لـ 422 سفينة، ولكنه استطعنا أن نعبر من تلك الأزمة، وتسيير حركة السفن.

القيادة السياسية

وأشار هشام صبري، إلى أنه خلال تلك الفترة نعمل على تطوير القطاع الجنوبي، وفقا لخطة محددة من القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.