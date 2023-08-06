تجنب التعرض لعقوبة مخالفة مواعيد غلق المحال التجارية.. تفاصيل

فرض قانون المحال العامة عقوبات رادعة في حالة مخالفة مواعيد غلق المحال التجارية، خاصة مع التشديد على الالتزام يتطبيق المواعيد لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، العقوبات التى يتم توقيعها على المخالفين لمواعيد غلق المحال التجارية والورش والمولات والمطاعم والكافيهات، حيث يتم عند رصد مخالفة أحد المحال للمواعيد المقررة لغلق المحال، إرسال إنذار كتابى للمخالف، وتتم مراجعته خلال 15 يوما لإزالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المقررة، وفي حالة الاستمرار على المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يجوز له فتح المحال إلا بعد مراجعة مركز التراخيص ليسمح له بالفتح مرة أخرى.

وأكدت التنمية المحلية أنه في حالة التمادى في المخالفة، يتم غلق المحل وسحب الترخيص.

مواعيد غلق المحال

وقد شدد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال.

وتنص المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية من محال وورش ومقاهي وكافيهات ومولات ومطاعم، باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، على الغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم فتح المحال التجارية والمولات يوميًا من الساعة 7 صباحًا.

كما أنه يتم غلق المحال التجارية يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

وتغلق المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 1 صباحًا صيفًا، على أن يتم فتحها الساعة 5 صباحًا.

كما يتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا.

أما المحال المستثناة من هذه المواعيد فهي محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

وتنتهى المواعيد الصيفية لغلق المحال في الخميس الأخير من شهر سبتمبر المقبل، لتعود المواعيد الشتوية لغلق المحال.