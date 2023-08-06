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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس الدرع الخيرية.. موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال والقناة الناقلة

مانشستر سيتي ضد أرسنال
مانشستر سيتي ضد أرسنال

يلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره أرسنال، اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي في كأس الدرع الخيرية.

 موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في تمام السادسة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مانشستر سيتي ضد أرسنال

ويطمح كل مانشستر سيتي وأرسنال عن بداية مثالية للموسم الجديد بالتتويج بالدرع الخيرية أول ألقاب الموسم الجديد 2023-2024.

ويأمل أرسنال في مصالحة جماهيره بعد إنهاء الموسم الماضي دون حصد لقب على الأقل رغم الأداء الرائع، في المقابل يدخل مانشستر سيتي لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الثلاثية التاريخية “الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد الإنجليزي - دوري أبطال أوروبا”.

وتشهد مباراة اليوم صراعا خاصا بين الأستاذ والتلميذ، حيث كان ميكيل أرتيتا مساعدا لبيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قبل أن ينتقل لتدريب أرسنال.

وتقام بطولة كأس الدرع الخيرية بين بطل الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الموسم الماضي، ولكن مع حصد مانشستر سيتي البطولتين تم اللجوء إلى وصيف بطل البريميرليج لتحديد المنافس الثاني وهو أرسنال.

وأبرم مانشستر سيتي صفقة من العيار الثقيل قبل مواجهة أرسنال، إذ تعاقد مع الكرواتي جوسكو جفارديولا قادما من لايبزيج الألماني.

وكلفت صفقة جفارديول خزينة مانشستر سيتي نحو مليون يورو، حسبما أكدت تقارير صحفية إنجليزية، ليصبح الدولي الكرواتي أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

يذكر أن ليفربول هو بطل كأس الدرع الخيرية العام الماضي، حيث فاز على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.

مانشستر سيتي أرسنال مانشستر سيتي وآرسنال كأس الدرع الخيرية جوارديولا

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