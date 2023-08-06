تفاصيل مقتل وإصابة 65 شخصا في حادث قطار بباكستان

قال تلفزيون "جيو" الباكستاني، اليوم الأحد، إن قطار ركاب انحرف عن القضبان في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل، وإصابة 50 شخصاً آخرين.

وانحرفت 10 عربات من قطار الركاب عن القضبان قرب بلدة في إقليم السند بالجنوب على بعد 275 كيلومتراً عن كراتشي أكبر مدن البلاد.

ومنذ شهور ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم وأصيب 50 آخرون في حادث تصادم قطارين في منطقة كهوتكي بإقليم السند جنوبي باكستان.



وقال متحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية، وفق ما نقلته صحيفة دون الباكستانية، إن أن قطار "​ميلات" السريع خرج عن مساره واصطدم به قطار "سير سيد إكسبريس" بعد فترة وجيزة.