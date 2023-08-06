انفصال رامى مالك عن حبيبته لوسي بوينتون بعد 5 سنوات من الارتباط

انفصل الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك عن حبيبته لوسي بوينتون، بعد علاقة حب استمرت 5 سنوات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الانفصال تم بعيدا عن الأضواء رغم تكهنات البعض بذلك بسبب عدم رؤية الحبيبين معا منذ حفل توزيع جوائز "بافتا" في لندن في فبراير الماضي.

كانت شركة “وارنر بروس” اتفقت مع الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك، على تقديم مسلسل محدود عن شخصية باستر كيتون، بعدما نال جائزة الأوسكار عن تجسيد شخصية فريدي ميركوري في فيلم Bohemian Rhapsody.

ومن المقرر أن يقدم رامي مالك شخصية باستر كيتون، وهو نجم أفلام كوميدية شهير في زمن السينما الصامتة، ومن المقرر أن يخرج المسلسل مات ريفز، بحسب موقع “ديديلاين”.

كان باستر كيتون يلقب بصاحب الوجه الحجري، بسبب تعابير وجهه الثابتة والجامدة، وكان يقدم الكوميديا الجسدية، وقدم سلسلة أفلام متتالية في العشرينات دون انقطاع.

تراجعت مسيرة باستر كيتون المهنية بعدما وقع عقدا مع MGM وفقد استقلاليته الغنية، وأدمن على الكحول، ما أثر سلبا على حياته الأسرية.

تعافى باستر كيتون من الإدمان في الأربعينيات وتزوج مرة ثانية، وتمكن من إحياء مسيرته إلى حد ما كمؤلف كوميدي يحظى بالاحترام لبقية حياته، وحصل على جائزة الأوسكار الفخرية في عام 1959.

استلهم العديد من المخرجين والمؤلفين مسيرتهم الفنية من باستر كيتون، وكانوا يعتبرونه سابقا لعصره، وقدم أفلام شهيرة منها Cops وThe Electric House وSherlock Jr.