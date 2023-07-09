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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي مالك بالأبيض والأسود في أول صورة من فيلم Oppenheimer

رامى مالك
رامى مالك

أزاحت الشركة المنتجة لفيلم Oppenheimer الستار عن اول صورة من العمل الذى يقوم ببطولته الفنان رامى مالك والتى يظهر فيها مرتديا نظارة بالأبيض والأسود. 

 

وكشفت الشركة المنتجة عن موعد عرض الفيلم حيث من المقرر له يوم 21 يوليو الحالى وتستغرق مدة الفيلم 150 دقيقة. 

 

فيلم  Oppenheimer تدور أحداثه حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره فى تطوير القنبلة الذرية، والعمل من إخراج العالمى كريستوفر نولان.

رامى مالك 

رامى مالك 

وكانت اتفقت شركة وارنر بروس مع الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك، لتقديم مسلسل محدود عن شخصية باستر كيتون، بعدما نال جائزة الأوسكار عن تجسيد شخصية فريدي ميركوري في فيلم Bohemian Rhapsody.

 

من المقرر أن يقدم رامي مالك شخصية باستر كيتون وهو نجم أفلام كوميدية شهير في زمن السينما الصامتة، ومن المقرر أن يخرج المسلسل مات ريفز بحسب موقع ديديلاين.

كان باستر كيتون يلقب بصاحب الوجه الحجري، بسبب تعابير وجهه الثابتة والجامدة، وكان يقدم الكوميديا الجسدية، وقدم سلسلة أفلام متتالية في العشرينات دون انقطاع.

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تراجعت مسيرة باستر كيتون المهنية بعدما وقع عقدا مع MGM وفقد استقلاليته الغنية، وأدمت على الكحول، ما أثر سلبا على حياته الأسرية.

تعافى باستر كيتون من الإدمان في الأربعينيات وتزوج مرة ثانية، وتمكن من إحياء مسيرته إلى حد ما كمؤلف كوميدي يحظى بالاحترام لبقية حياته، وحصل على جائزة الأوسكار الفخرية في عام 1959.

استلهم العديد من المخرجين والمؤلفين مسيرتهم الفنية من باستر كيتون، وكانوا يعتبرونه سابقا لعصره، وقدم أفلام شهيرة منها Cops و The Electric House و Sherlock Jr.

احتفل الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك بالعرض الأول لفيلمه الجديد Amsterdam مع أبطاله في نيويورك وسط الجمهور لأول مرة منذ فترة طويلة، في سبتمبر الماضي.

فيلم Amsterdam من بطولة وإخراج جورج أو راسل، وتدور أحداثه في الثلاثينات حول ثلاثة أصدقاء شهدوا جريمة قتل، وأصبحوا مشتبه بهم، ويكشفون خلال أزمتهم عن واحدة من أسوء المؤامرات في التاريخ.

فيلم Oppenheimer رامي مالك الفنان رامي مالك العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر روبرت أوبنهايمر

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