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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 16 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.200 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 17697 نقطة.

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أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

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البورصة المصرية تنظم فعالية في مدينة العلمين الجديدة

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 21491 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 7406 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3566 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة.

البورصة المستثمرين الأسهم القيادية رأس المال السوقي

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