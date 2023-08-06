البورصة تربح 16 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.200 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 17697 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 21491 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 7406 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3566 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة.