قرار جديد من كولر بشأن موسم الانتقالات الصيفية.. شاهد

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، رغبة المدير الفني للنادي الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية.

وكتب حسن عبر فيسبوك: “الأهلي قد يبقي على مقعد في قائمته لانتقالات يناير وسط رغبة كولر في عدم زيادة عدد اللاعبين بالقائمة”.

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور نصف النهائي من البطولة.

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.