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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد من كولر بشأن موسم الانتقالات الصيفية.. شاهد

صدى البلد

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، رغبة المدير الفني للنادي الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية.

وكتب حسن عبر فيسبوك: “الأهلي قد يبقي على مقعد في قائمته لانتقالات يناير وسط رغبة كولر في عدم زيادة عدد اللاعبين بالقائمة”.

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كولر يتحفظ على عودة هذا اللاعب للأهلي| تفاصيل

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور نصف النهائي من البطولة.

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.

 

الانتقالات الصيفية نصف نهائي بطولة كأس مصر للنادي الأهلي نادي الأهلي

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