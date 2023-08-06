رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على سير العمل داخل لجان الامتحانات الشفهية لطلاب الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة.

وتفقد رئيس الجامعة مختلف اللجان؛ للوقوف على مستوى حفظ الطلاب للقرآن الكريم.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة لتوفير المناخ المناسب خلال الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان حسان، عميد الكلية، والدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.