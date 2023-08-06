نزاع حول إرث الرئيس السابق وراء انقلاب النيجر | تقرير

جاء انقلاب النيجر تتويجًا لأشهر من الخلاف بين الرئيس محمد بازوم وكبير حراسه بشأن محاولات الزعيم الخروج من ظل سلفه ، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، حسب رويترز

ومنذ توليه عرابه السياسي محمد يوسفو في عام 2021، سعى بازوم إلى فرض سلطته على الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من خلال تهميش عدد من كبار المسؤولين في كل من الجيش والإدارة العامة.

وأصبح هذا الدافع الحازم كعب أخيل، حسبما نشرت رويترز

وقال الأشخاص المطلعون على الأمر إنه عندما خشي قائد حرسه الرئاسي القوي ، الجنرال عبد الرحمن تياني ، أن يكون هو التالي ، انقلب على رئيسه ، وهو واثق من أن القادة العسكريين الآخرين سينسحبون في النهاية.

ويستند هذا الحساب لكيفية كشف الانقلاب في النيجر إلى 15 مقابلة مع مسؤولين أمنيين نيجيريين وسياسيين ، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين غربيين حاليين وسابقين.

ولم يتسن الوصول إلى تياني أو بازوم للتعليق. في أول خطاب له عقب انقلاب 26 يوليو ، قال تيانى إنه أطاح بالرئيس من أجل مصلحة البلاد.

منذ وصوله إلى السلطة ، عزز بازوم التعاون العسكري مع فرنسا والولايات المتحدة ، وكبح الاستقلال الذاتي لقادة الجيش النيجيري وأطلق برامج لمكافحة الفساد استهدفت بعض رعايا يوسفو ، لا سيما في قطاع النفط ، مما جعل الأعداء في هذه العملية.

وبقي تياني ، الذي كان قائد حرس يوسفو لعقد من الزمن وساعد في إحباط انقلاب قبل أيام من تولي بازوم السلطة ، في منصبه في ظل الرئيس الجديد ، حيث قاد أقوى قوة وأفضل تجهيزًا مقرها العاصمة نيامي.

ولكن في الأشهر الأخيرة ، قلص بازوم حجم الحرس الرئاسي ، الذي كان قوامه حوالي 700 فرد وقت الانقلاب ، وبدأ في التدقيق في ميزانيته.

وحرصًا على إنقاذ جلده ، تيانى ، الرجل الذي شق طريقه في الرتب وقد عينه يوسفو جنرالًا ، قام باستطلاع بعض القادة المختارين حول خططه الانقلابية لضمان عدم معارضة أفرع الجيش الأخرى له ، قال شخصان على معرفة بفكر مدبر الانقلاب.

ولم يتسن لرويترز تحديد القادة الذين أطلعهم تيانى على ذلك.

كما انتظر تيانى حتى إرسال أعداد كبيرة من القوات من نيامي إلى ديفا ، على بعد 20 ساعة بالسيارة على الأطراف الجنوبية الشرقية من النيجر ، للمشاركة في احتفالات يوم الاستقلال المقرر عقدها في 3 أغسطس ، حسبما قال الشخصان.

في الواقع ، في 27 يوليو / تموز ، بعد يوم من احتجاز الحرس الرئاسي لتياني بازوم في مقر إقامته ، قالت قيادة جيش النيجر إنها احتشدت وراء الانقلاب لتجنب مواجهة دامية بين القوى المختلفة.

ولم يرد المتحدثون باسم المجلس العسكري وقيادة الجيش على الرسائل التي تطلب التعليق.

تعثرت أي مقاومة داخلية متبقية لتولي تياني رئاسة الدولة ، على الرغم من أن الإدارة الجديدة للبلاد لا تزال في مسار تصادمي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المكونة من 15 دولة.

يعد الانقلاب الخامس في النيجر خلال الخمسين عامًا الماضية بمثابة ضربة للحكم الاستعماري السابق فرنسا والولايات المتحدة ، اللتين تضمان معًا أكثر من 2000 جندي في البلاد وتستخدمهما كقاعدة لشن هجمات على الجهاديين في منطقة الساحل الشاسعة والمتقلبة. .

يأتي ذلك في أعقاب استيلاء الجيش على مالي وبوركينا فاسو المجاورتين على مدى السنوات الثلاث الماضية ، الأمر الذي أجبر فرنسا على سحب آلاف القوات - تم نقل بعضها إلى النيجر - وترك روسيا تزيد من نفوذها في المنطقة.

ولم يتضح من مقابلات رويترز ما إذا كان تياني قد ناقش خططه مع يوسفو ، وهو شخصية سياسية بارزة في غرب إفريقيا يحتفظ بنفوذ هائل في النيجر.

انتخب يوسفو عام 2011 ، بعد عام من انقلاب عسكري سابق. وقد نال استحسانًا لتنحيه جانباً في عام 2021 بعد فترتين ، مما مهد الطريق لأول انتقال ديمقراطي إلى زعيم جديد في النيجر منذ الاستقلال.

انتشرت التكهنات بأن يوسفو علم بنوايا تياني حول العاصمة بعد الانقلاب لأنه ظل صامتًا لعدة أيام.

قال العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر إن يوسفو أصبح محبطًا بشكل متزايد من جهود بازوم لرسم مساره الخاص.

ويتذكر اثنان من حلفاء يوسفو سماع الرئيس السابق يشكو من عدم رغبة بازوم في قبول اقتراحاته لإدارة البلاد ، وقطاع النفط على وجه الخصوص.

ولم يتسن لرويترز التواصل مع يوسفو للتعليق. قال شخص مقرب من الرئيس السابق إنه امتنع في البداية عن الحديث علنا ​​عن التمرد لأنه كان يحاول التوسط بين تياني وبازوم.

ونفى الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، علاقة يوسفو بالانقلاب وأشار إلى قرار المجلس العسكري باعتقال نجله وزير النفط والطاقة في 31 يوليو كدليل على أن الرئيس السابق لم يتواطأ مع تياني.

في 30 يوليو، بعد أربعة أيام من الانقلاب ، كسر يوسفو صمته ، قائلاً في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إنه متورط في جهود وساطة ، ودعا إلى إعادة بازوم إلى منصبه.