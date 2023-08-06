مهلة الأسبوع انتهت.. هل تنفذ إيكواس تهديدها بالتدخل العسكري في النيجر؟

يواجه قادة الانقلاب في النيجر مهلة من جيرانهم للتخلي عن السلطة أو مواجهة عمل عسكري محتمل يعد هو الملاذ الأخير لإنهاء الانقلاب الذي وقع بالبلاد.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أعطت الكتلة الإقليمية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) جيش النيجر مهلة حتى اليوم الأحد للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته إلى منصبه.

وقال أحد مسؤولي المجموعة إنه تم "وضع خطة" للتدخل، لكنها تظل الملاذ الأخير.

لكن مع دقات الساعة، تصبح إمكانية العمل العسكري احتمالًا حقيقيًا.

وتقع النيجر في قلب منطقة الساحل بأفريقيا، والتي شهدت العديد من الانقلابات في السنوات الماضية، لكنها كانت أيضًا واحدة من الديمقراطيات القليلة المتبقية في المنطقة.

وكان فوز الرئيس بازوم في الانتخابات عام 2021 بمثابة انتقال سلمي نسبي للسلطة، متوجًا لسنوات من الانقلابات العسكرية التي أعقبت استقلال النيجر عن فرنسا في عام 1960.

هل التدخل محتمل؟

وأبدت المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا استعدادها لاتخاذ إجراءات في الحالات التي يرفض فيها قادة الانقلاب التخلي عن السلطة أو عندما تتصاعد الأزمات السياسية.

ويقول محللون إن الرئيس النيجيري بولا تينوبو سيكون حريصًا على ترك بصمة وإظهار أنه ليس سهل المنال، خاصة أنها تعد هذه أول أزمة خلال فترة قيادته القصيرة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفي بلاده.

لكن تينوبو ليس لديه خبرة عسكرية.

أفادت وسائل الإعلام المحلية يوم الجمعة أن تينوبو كتب لإبلاغ المشرعين في نيجيريا ، كما هو مطلوب منه قانونًا ، باعتزام الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التدخل عسكريًا في النيجر إذا ظل قادة الانقلاب "متمردون".

وتعهدت السنغال، وهي لاعب رئيسي في المنطقة، بإرسال قوات بينما قالت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، إنها تدعم موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إن قادة الانقلاب في نيامي أمامهم مهلة حتى الأحد لتسليم السلطة وإلا فإن تهديد الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالتدخل العسكري يجب أن يؤخذ "على محمل الجد".

فيما ذكر مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى أنه "تم تحديد كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة".

كما أشار موسى إلى أن "إيكواس لن تبلغ الانقلابيين متى وأين سنضرب"، مضيفا أن ذلك "قرار عملاني سيتخذه رؤساء دول" التكتل.

من جانبه، قال أولوسي أديتايو، خبير الأمن والاستخبارات، لشبكة “سي إن إن” إن “الاستعدادات في حالة تأهب قصوى بالفعل، ولا شك في ذلك والجيش على أهبة الاستعداد”.

وأضاف: "لن تتراجع نيجيريا وستفعل كل ما يلزم لإعادة النيجر إلى الحكم المدني".

وكان آخر مثال بارز لتدخل دول غرب أفريقيا في عام 2017، عندما نشرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قوات عسكرية في غامبيا لإطاحة الرئيس جامع الذي لم يرغب في التخلي عن السلطة بعد الانتخابات.

ونشرت الكتلة أيضًا قوات حفظ سلام، معظمها من نيجيريا في مناطق الحروب مثل سيراليون وليبيريا.

لكن هذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها بالتدخل في انقلاب - لم يكن هناك رد فعل من هذا القبيل بعد الانقلابات في مالي أو بوركينا فاسو المجاورة.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن النيجر لها أهمية إقليمية ضخمة، إنها أكبر دولة في غرب إفريقيا وبوابة حيوية بين منطقة الساحل وبقية القارة.