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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تكشف حقيقة تورط فاجنر في انقلاب النيجر

مجموعة فاجنر
مجموعة فاجنر

كشف وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن مجموعة فاجنر الروسية ليست وراء الانقلاب في النيجر.

وأضاف لوكورنو في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن مجموعة فاجنر من الممكن أن تقوم  بدعم قادة الانقلاب في النيجر، محذرًا من عواقب ذلك.

وانتقد لوكورنو "الانقلاب في النيجر"، ووصفه بأنه خطأ فادح في التقدير، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدي لإضعاف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

ويواجه قادة الانقلاب في النيجر مهلة من جيرانهم للتخلي عن السلطة أو مواجهة عمل عسكري محتمل يعد هو الملاذ الأخير لإنهاء الانقلاب الذي وقع بالبلاد.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أعطت الكتلة الإقليمية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) جيش النيجر مهلة حتى اليوم الأحد للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته إلى منصبه.

وقال أحد مسؤولي المجموعة إنه تم "وضع خطة" للتدخل، لكنها تظل الملاذ الأخير.

لكن مع دقات الساعة، تصبح إمكانية العمل العسكري احتمالًا حقيقيًا.

وتقع النيجر في قلب منطقة الساحل بأفريقيا، والتي شهدت العديد من الانقلابات في السنوات الماضية، لكنها كانت أيضًا واحدة من الديمقراطيات القليلة المتبقية في المنطقة.

وكان فوز الرئيس بازوم في الانتخابات عام 2021 بمثابة انتقال سلمي نسبي للسلطة، متوجًا لسنوات من الانقلابات العسكرية التي أعقبت استقلال النيجر عن فرنسا في عام 1960.

وزير الدفاع الفرنسي النيجر فاجنر الانقلاب في النيجر الإرهاب

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