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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسهل طريقة لعمل عصير الكيوي.. يعوض الجسم بالعناصر الغذائية أثناء الحر

الكيوي
الكيوي

تحتوي فاكهة الكيوي على الكثير من العناصر المهمة والمفيدة للجسم مثل الفسفور، والبوتاسيوم، والأملاح المعدنية، والألياف الغذائية المهمة، والكالسيوم، والمغنيسيوم،كما أنه غنيًا بفيتامين C.

ويعتبر عصير الكيوي من أفضل العصائر الطبيعية  لأنه يساعد الجسم على تعويض العناصر الغذائية التي يفقدها نتيجة الحرارة المرتفعة في فصل الصيف.. نقدم أفضل طريقة لعمل عصير الكيوي.

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المكونات:

3 ثمار كيوي مقشرة ومقطعة
1 ملعقة فانيليا باودر 
2 ملعقة سكر أو عسل طبيعي 
1 كوب حليب كامل الدسم
مكعبات ثلج


خطوات عمل عصير الكيوي :

قشري الكيوي وقطعيه ثم ضعيه مع معلقة السكر   وكوب الحليب كامل الدسم  ومكعبات الثلج ثم قومي بخلط المكونات في الخلاط ما عدا قطع الثلج ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج وتصبح قطع الكيوي غير ظاهرة ،ثم صبي المزيج في كوب به قطع الثلج.. وزينيه بشرائح الليمون.

الكيوي عصير الكيوي الكالسيوم المغنيسيوم الفسفور

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