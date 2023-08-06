زوجة مدافع الأهلي تبرز جمال ملامحها بإطلالة ساحرة

خطفت نادين ماجد زوجة رامي ربيعة نجم النادي الأهلي، الأنظار بإطلالة جذابة وساحرة ، وهو ما نال إعجاب متابعيها وجمهورها.

وظهرت نادين ماجد بإطلالة جذابة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة مع اللون الاحمر، في الشفاه.

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.