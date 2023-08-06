3 علامات لـ المؤمن الصالح .. احرص على أن يتوافر بك إحداها

علامات المؤمن الصالح، واحدة من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس، والتي بينتها دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

3 علامات لـ المؤمن الصالح

وقالت الإفتاء في بيان علامات المؤمن الصالح إن هناك 3 علامات لـ المؤمن الصالح هي:

1- يستعين بالله في كل أموره

2- يستخير الله في كل أحواله

3- يرضى بقضاء الله

التسليم والرضا

فيما قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن هذا الكون ملك الله، والذي يرتبه هو الله، والذي يرسم أحداثه هو الله، والذي يَخْلُق كل شيءٍ فيه هو الله سبحانه وتعالى.

وتابع: عقيدة مرتبطةٌ بالخُلُق، وهذا الخُلُق هو: التسليم والرضا، وهذا يترتب عليه عدم الغضب، عدم الصدام، عدم العنف، يترتب عليه الرحمة، ويترتب عليه الهدوء النفسي، ويترتب عليه التوكل حق التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويترتب عليه من السلوكيات الطيبة واللجوء إلى الله ودعاء الله، ويترتب عليه أيضًا شكر الله سبحانه وتعالى، ويترتب عليه تعظيم النعمة التي أنعم الله علينا بها، ويترتب عليه ألا تخالف إرادتك إرادة الله سبحانه وتعالى.

وبين أن من العارفين - أبو عثمان الحيري - يقول: «منذ أربعين سنة، ما أقامني الله في حالٍ فكرهته» هذه الحكمة توضح لنا هذا الحال الطيب المستقر مع الله سبحانه وتعالى، «ما أقامني الله في حالٍ فكرهته» طبعًا الحال مُتَغَيِّر فقد يكون حال خير، وقد يكون حال ضيق وشدة، ولكنه كان راضي القلب في كلٍ من حال الضَّر والنفع، أو السرور والضيق والشدة، والنبي ﷺ يقول: «عَجَبٌ أَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ له خَيْرٌ فإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ» حتى الشوكة يشتاكها المؤمن تُكَفر عنه سيئاته، وتغفر ذنوبه، وترفع درجاته.

وأضاف: «منذ أربعين سنة، ما أقامني الله في حالٍ فكرهته، ولا نقلني إلى غيره فسخطته » يعني ينقله من حال إلى حال، من الفقر إلى الغنى، من الغنى إلى الفقر، من الفقر مرة ثانية إلى الغنى، وهو راضي؛ ولذلك كل ما يصدر عنه يصدر لله لا يتبرم، لا يعترض، لا يحدث عنده هَمّ وحَزَن يعطله عن إكمال الطريق، فإن سخط الإنسان الحالة التي يكون عليها، ويتشوف إلى الانتقال عنها بنفسه، وأراد أن يَحْدُثَ غير ما أظهره الله سبحانه وتعالى في الكون فقد بلغ غاية الجهل بربه، وأساء الأدب في حضرته سبحانه وتعالى.

وشدد: هذه الحكمة مرتبطة بمجموعة من الأخلاقيات تصل بك في النهاية إلى الله رب العالمين، تصل بك في النهاية إلى أن تكون مؤدبًا مع الله؛ ولذلك كان من دعاء الصالحين: «اللهم علمنا الأدب معك».

الترهيب فى العمل الطالح

كما بين علي جمعة أن الترغيب فى العمل الصالح وجزاؤه الجنة ، والترهيب فى العمل الطالح وجزاؤه النار، أمرنا أن نتقى النار ،وأمرنا أن نعد العدة للجنة وهذا يؤثر في سلوك المؤمن، فمن لم يؤمن بيوم القيامة ولا بجنة ولا بنار ولا بتكليف فما الذى يمنعه أن يفسد فى الأرض؟ ولا شىء، ما الذى يجعل هذا القوى لا يتسلط على الضعيف؟ لا شىء، ما الذى يجعل أمة لا تستعمر أمة أخرى؟ لا شىء، ما الذى يجعل أحدهم يتمتع بالحاضر دون النظر إلى المستقبل، فيفسد ما حولنا من بيئة دون نظر لمن بعدنا؟ ما الذى يجعل أحدهم يفرط فى مكسب يكسبه من أجل الأخرين؟

ما الذى يجعله يفعل هذا؟ قد يقال المجد، ومن الذى أدراه أن هناك مجد سيناله؟ لا شىء فى الحقيقة، ولذلك نرى أن الإلحاد الأسود مرفوض من أغلب البشر؛ لكن أصحاب الإلحاد الأسود الذين ينكروا الإله وينكروا الوحى وينكروا الجنة والنار أصحابه لا يزالون يسعون فى الأرض فسادا، ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وكل ذهنهم قائم بالعاجلة والمصلحة فقط لا غير، هذا هو الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن، المؤمن يخاف الله وطامع فى وجهه الكريم، غير المؤمن لا يخاف من أحد ويفعل ما يريد دون الخوف من أحد.

وشدد: إذن فالدين مهم جدا ، أحد الملاحده الكبار- هكسلى - تنبه قبل وفاته لهذه الحقيقة وفكر وقال : "الله ضرورة إجتماعية" . هذا الملحد غير مؤمن بالله لكن يجب أن نقول للناس إن هناك رب ، فكنت اسأل مشايخنا عن كيف لملحد يقول هذا وهو غير مؤمن بالله ؟! فكان مشايخنا يقولوا : " ربنا قهره " لا يستطيع أن يخرج من تحت سماءه، لا يستطيع أن يخرج من الإيمان بالله ، ربنا قهره . قال تعالى: {فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} يعني غصب عنه نطق ليس بإرادته {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ}.