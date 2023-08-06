ضبط 5 أطنان و600 كيلو جبن فاسد وتحرير 10 محاضر مخالفات بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات مكثفة على المحلات والمخابز والأنشطة التموينية، التي أسفرت عن ضبط كمية من الجبن الفاسد، وتحرير 10 محاضر مخالفات تموينية.

وتحفظت المديرية على 280 صفيحة جبن بيضاء، زنة الواحدة 20 كيلو جرامًا بإجمالي 5 أطنان و600 كجم في ثلاجة حفظ مواد غذائية، وذلك لوجود صدأ بها مع انبعاث روائح كريهة والتلاعب في تواريخ الصلاحية بغرض الغش التجاري.

كما أسفرت الحملات عن ضبط مخبز بلدي مدعم بحيازته 50 بطاقة تموينية بغرض الضرب الوهم والتربح غير المشروع من أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين، بجانب تحرير 10 محاضر شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات الفنية، وعدم وجود لوحة البيانات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وعدم الاحتفاط بسجل التفتيش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

من ناحية أخرى، نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية فعاليات المؤتمر التعريفي الأول لحديثي التخرج في نسخته الأولى تحت عنوان "النقابة ودورها في خدمة المهندس"، بحضور عدد كبير من شباب المهندسين حديثي التخرج.

ورحب وكيل نقابة المهندسين المصرية رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، هشام سعودي، بشباب المهندسين المشاركين في المؤتمر التعريفي الأول، مشيدا بدور الشباب في العمل النقابي للارتقاء بمهنة الهندسة واهتمام النقابة بحديثي التخرج والحرص على مشاركتهم في كافة أنشطة النقابة وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.

وتحدث سعودي عن الإجراءات التي تم اتخاذها من مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية للارتقاء بالنقابة؛ منها تطوير مقر النقابة الفرعي وتجهيز قاعات تدريب لاستيعاب أعداد المهندسين في مختلف الدورات التدريبية بوسائل تعليمية حديثة، بالإضافة إلى تطوير النقابة والنادي لخدمة كافة المهندسين بالصورة اللائقة وبذل كل الجهد للتطوير والبناء المستمر.

وأشار إلى أهمية دور شباب المهندسين في التحديات التي تواجه مهنة الهندسة، التي تطلب المزيد من بذل الجهد والعطاء لبناء الوطن، مؤكدًا أن نقابة المهندسين ومهنة الهندسة ترتقي بسواعد شبابها.

واستعرض رئيس لجنة الشباب بالنقابة، محمد قبيصي، دور لجنة الشباب والخدمات التي تقدمها لخدمة شباب المهندسين بشكل دائم وأن اللجنة تعمل دائما من أجل دعم شباب المهندسين في كافة المشاكل والقضايا والاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم.

وأشار إلى محاور وأهداف المؤتمر التعريفي الأول وأنه نقطة البداية لتعريف حديثي التخرج بالنقابة ودورها وخدماتها، مؤكدا أن النقابة داعمة لكافة شباب المهندسين في ما يقدمونه من الأفكار والمقترحات، مضيفا أن اللجنة أطلقت مبادرة التدريب والشباب للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع لجنة العلوم الهندسية والتدريب لتوفير برامج تدريبية مجانية لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وتحدث المشاركون في المؤتمر عن عدد من المحاور حول "كيفية البحث والتقديم على فرص العمل عبر المنصات والمواقع الإلكترونية"، و"حياة بعد التخرج: بين الواقع والآمال"، و"كيفية إجتياز المقابلات الشخصية وطريقة كتابة السيرة الذاتية بأسلوب إحترافي"، و"قانون العمل وأهم بنوده والاجراءات التأمينية".