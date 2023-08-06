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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة من مفيدة شيحة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، رسالة هامة لأولياء الأمور لطلاب الثانوية العامة، وخاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وبدأ تنسيق المرحلة الأولى.

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مفيدة شيحة تفتح النار على مروّجي شائعات انتحار شيرين عبد الوهاب


وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، إن :" بطلب من أولياء الأمور مساندة الأبناء بعد نتيجة الثانوية العامة اللي مكنتش في المستوى المطلوب ومعظم الطلاب مجبوش مجموع كبير والبعض الآخر لم يحالفه الحظ.
وتابعت مفيدة شيحة، أن :" انا بوصف كل طالب ناجح في الثانوية العامة أنه بطل ، هو أو هى فعلا بطل يستحق الاحتفال به، ودي رسالتي كل أب وأم متظلمش ابنك او بنتك عملوا اللي عليهم ودعمهم سواء نجح أو لم ينجح.
وأكملت مفيدة شيحة، أن أقدم 9 طلاب وطالبات على التخلص من حياتهم في محافظة القاهرة والمحافظات، بسبب الرسوم في بعض المواد، أو حصولهم على درجات سيئة لا تؤهلهم للالتحاق في الكليات التي يرغبون الالتحاق بها، تم تحرير محاضر بتلك الحوادث وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



 

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