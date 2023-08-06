بورصة مصر تقود ارتفاعات أسواق المال العربية

سيطر اللون الأخضر علي أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأحد مستهل الأسبوع وقادت البورصة المصرية ارتفاعات البورصات العربية وشهدت بورصات مسقط والسعودية تراجعا.

ونستعرض خلال السطور حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقا دبي و أبوظبي إجازة أسبوعية اليوم ، علي أن يستأنفوا تداولاتهم غدا الاثنين.



البورصة تربح 16 مليارات جنيه بالختام

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.200 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 17697 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 21491 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 7406 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3566 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة.

نمو 3 قطاعات يدفع بورصة قطر للإرتفاع

بددت بورصة قطر خسائرها الصباحية لتختتم تعاملات اليوم الأحد مرتفعة، بدعم قطاعي البضائع والبنوك والخدمات المالية.

سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.20% ليصل إلى النقطة 10820.82، رابحاً 21.84 نقطة عن مستوي الخميس الماضي

ودعم الجلسة ارتفاع قطاعا البضائع والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.47% و0.31% على التوالي، بينما تراجعت 5 قطاعات على رأسها النقل بنحو 1.19%.

وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 21 سهماً في مقدمتها "بلدنا" بـ2.97%، بينما تراجع سعر 27 سهماً على رأسها "العامة" بواقع 6.77%، واستقر سعر 3 أسهم.

تراجعت التداولات اليوم، إذ بلغت السيولة 248.18 مليون ريال، مقابل 392.68 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 115 مليون سهم، مقارنة بـ123.46 مليون سهم في الجلسة السابقة، ونفذ بجلسة اليوم 8.75 ألف صفقة، مقابل 16.57 ألف صفقة الخميس.

وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم "قامكو" المستقر عند 2.50 ريال الكميات بـ21.52 مليون سهم، بينما تصدر "بلدنا" السيولة بـ30.77 مليون ريال.



ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت



أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 70.11 نقطة ليبلغ مستوى 77.7156 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16.0 دولار.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.157 مليون سهم نتيجة تنفيذ 7724 صفقة نقدية، بقيمة 9.27 مليون دينار كويتي (نحو 85 مليون دولار).



وصعد مؤشر السوق الرئيسي 78.20 نقطة ليبلغ مستوى 43.5585 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37.0 %، من خلال تداول 2.84 مليون سهم عبر 3052 صفقة نقدية بقيمة 6ر6 ملايين دينار كويتي (نحو 13ر20 مليون دولار).



وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 86.6 نقاط ليبلغ مستوى 25.7942 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11.0 % من خلال تداول 17.73 مليون سهم عبر 4672 صفقة بقيمة 3.21 مليون دينار كويتي (نحو 64.5 مليون دولار).



في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 86.38 نقطة ليبلغ مستوى 66.5508 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 71.0 % من خلال تداول 7.72 مليون سهم عبر 2344 صفقة نقدية بقيمة 8.5 ملايين دينار كويتي (نحو17.5 مليون دولار).

ارتفاع البورصة الأردنية ختام اليوم

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.24%، لتصل عند مستوى 2442.97 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2484 صفقة.

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,981.66 نقطة بانخفاض قدره 0.76 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 771.19 نقطة بارتفاع قدره 1.01 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و679 ألفاً و441 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 533 ألفاً و103 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 52 صفقة.



سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 24.30 نقطة ليقفل عند مستوى 11351.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 168 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنابيب السعودية، ووقت اللياقة، وعلم، والأول، والرخيف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: نادك، والسعودي الألماني الصحية، وأميانتيت، وحلواني إخواني، وتوبي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.53% و10.00%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، وأنابيب السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وأنابيب السعودية، والراجحي، والإنماء، وتوبي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 52.08 نقطة ليقفل عند مستوى 24582.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31.5 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و500 ألف سهم.

تراجع المؤشر العام لبورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4759.65 نقطة منخفضًا 23.7 نقطة وبنسبة 0.496 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4783.36 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و939 ألفًا و302 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 28 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و693 ألفًا و194 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الفلسطنيية تغلق ت داولاتها اليوم على انخفاض

أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليوم على انخفاض، بنسبة 0.13%، ما يعادل 0.81 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى642.41 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 151,240 سهمًا، بقيمة إجمالية 304,788.59 دولارًا، نفّذت من خلال 74 صفقة.

