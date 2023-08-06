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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنسيقية شباب الاحزاب: قوانين الانتخابات تحتاج إلى حلول غير تقليدية

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب

قال محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني، شعبوي وليس نخبوي، مؤكدا أن الحوار يضم جميع الأطياف في المجتمع.

وأضاف محمد عمارة خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحوار الوطني يهدف إلى الوصول لقواسم مشتركة بين الجميع، لافتا إلى أن الحوار مفتوح للجميع.

وأكد أن الحوار الوطني يهدف إلى الخروج بتوصيات ومخرجات لخدمة المواطن، مع إعادة تنقيح القانون، موضحا أن الحوار يناقش كل ما يهم الوطن والمواطن.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تتابع باهتمام الحوار الوطني، بدليل الاستجابة السريعة له في ملف الإشراف القضائي على الانتخابات، مبينا أن هناك حوار كبير حول قانون الانتخابات ومناقشة جميع المخرجات وشكل ونظام الانتخابات سواء القوائم النسبية أو المطلقة.

وأوضح أن قوانين الانتخابات تحتاج إلى حلول غير تقليدية بآليات ومخرجات مهمة تساعد على الوصول إلى النظام الأفضل في الانتخابات، مبينا أن هناك تطور كبير في عمليات التصويت بالاستحقاقات، والآن يتم التصويت في بعض الدول عن بٌعد، والدولة اتخذت خطوات كبيرة في ملفات التحول الرقمي وقادرة على تطبيق ذلك في الانتخابات.

الأحزاب والسياسيين الإعلامية عزة مصطفى التحول الرقمي الحوار الوطني برنامج صالة التحرير

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