صندوق المأذونين الشرعيين: الأزمة الاقتصادية أثرت سلبًا على الزواج

قال الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إن الأزمة الاقتصادية والمغالاة في الطلبات أثروا سلبًا على زواج الشباب، مشيرًا إلى أن الشباب في الفترة الأخيرة بدأ يفكر بصورة عملية، مثل عدم إقامة فرح في قاعة، والاقتصار على عقد الزواج في مكان مفتوح، ومن ثم إعداد عمرة أو الذهاب إلى مصيف وخلافه.

وأضاف "سليم"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، أن الشباب بدأ يقتصد في تجهيز شقته، وشراء الأشياء الأساسية، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم كل الشباب بهذا الأمر للتغلب على ارتفاع الأسعار.

عدم المغالاة في تكاليف الزواج

وأشار رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إلى أن الفتاة في الأرياف تجهز بمبالغ طائلة مثل شراء 30 مفرش، و3 شاشات، وشراء "غسالة" لأم العريس، مشددًا على ضرورة عدم المغالاة في تكاليف الزواج خلال الفترة المقبلة.