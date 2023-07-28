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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب المأذونين: تراجع نسب الطلاق مقارنة بالعام الماضي بمعدل 30%.. فيديو

الشيخ إسلام عامر،
الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن هناك انخفاض واضح في نسب الطلاق عام 2023.

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وأضاف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، على قناة "سي بي سي"،: "نسب الطلاق تراجعت خلال الفترة الأخيرة في مصر مقارنة بالعام السابق"، موضحا: "تراجع نسب الطلاق مقارنة بالعام الماضي بمعدل 30%".

 

وأشار الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين،: "من 1 يناير 2023 تراجعت نسب الطلاق في مصر وتراجعت عن العام الماضي بصورة كبيرة، السنة اللي فاتت كنا عاملين 252 ألف طلاق والعام الحالي حتى اليوم لا تتعدى النسبة ربع هذا الرقم".

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