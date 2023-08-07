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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قطر تحتضن معرض جنيف للسيارات هذا العام في أكتوبر

معرض جنيف للسيارات
معرض جنيف للسيارات

أعلن معرض جنيف الدولي للسيارات، من خلال اللجنة المنظمة له والمعروف الآن باسم معرض قطر، عن افتتاح فعاليات المعرض في مدينة الدوحة القطرية خلال ايام من 5 الى 14 اكتوبر القادم .

معرض جنيف للسيارات

وتعتبر الدور الحالية والتى تنظمها قطر لمعرض جنيف للسيارات ، هى دور استثنائية ، بعد التوقف الذى دام اربع اعوام ودورات متتالية خلال جائحة الكورونا .

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وأوضحت اللجنة المنظمة أن معرض جنيف للسيارات سيعود مجدداً لجنيف في عام 2024، ويتوقع هذا العام بالكشف عن 10 سيارات جديدة على الأقل في المعرض، وستشارك 30 علامة سيارات بأحدث وأفضل وأغرب سياراتهم في المعرض الجديد.

معرض جنيف للسيارات

من أبرز التدشينات التي رأيناها مؤخراً في المعرض هي تويوتا GR سوبرا ولامبورجيني هوراكان ايفو وعدة سيارات حصرية جداً من شركات برابوس ومانسوري الألمانية لتعديل السيارات.

 

والجدير بالذكر انه تم تأسيس معرض جنيف للسيارات في عام 1905 وأمسى سريعاً أحد أهم الفعاليات السنوية للسيارات حول العالم، مع مشاركة معظم شركات السيارات الرئيسية واستعراض سياراتهم الرياضية والخارقة والحصرية في المعرض.

معرض جنيف للسيارات

ويتزامن افتتاح المعرض هذا العام في الدوحة مع سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، والذي سينطلق في السادس من أكتوبر القادم.. وتنوي قطر رعاية مجموعة من الفعاليات الجديدة والمشوقة على هامش المعرض تشمل تجارب للقيادة على الكثبان الرملية والتضاريس الوعرة وما إلى ذلك.

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