تعرض حياتكم للخطر.. احذروا ابتلاع بذور هذه الفواكه والخضروات

بعد حدوث تسمم لـ 7 أطفال في محافظة الإسماعيلية بسبب بذور زيت الخروع التي تحتوى على بروتين الريسين الشديد السمية، وكذلك انتشار تحذيرات خلال الساعات القليلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك" من بذور زيت الخروع التي يؤدي لمسها أو تناولها أو حتي استنشاقها إلى الإصابة بالتسمم وربما الوفاة.

ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير بذور منتشرة الاستخدام عليك الحذر منها، وربما قد لا تعرفها جميعا أو تعرف البعض منها:

بذور التفاح

تشترك الفواكه في عائلة الورديات - التفاح والكرز والخوخ والكمثرى والخوخ والمشمش والخوخ - في احتوائها على كميات كبيرة من الأميجدالين والتي تتحول إلى سائل سيانيد الهيدروجين الشديد السمية وذلك عند سحقها بالمضغ أو غيره وفقا لما نقله موقع “فورد بابلك” عن جامعة ليذر.

وتتراوح الأثار الجانبية عند مضغ مثل هذه البذور من الدوخة والارتباك والصداع والقلق وانخفاض ضغط الدم والتي يمكن أن تتصاعد إلى حالات تهدد الحياة مثل الشلل والغيبوبة وحتى الموت عند تناولها بكميات كبيرة حيث يمنع سيانيد الهيدروجين الخلايا من أخذ الأكسجين.

تفاح

وعن النسب التي تؤدي إلى التسمم من بذور التفاح أو ما شباهها، لفت الباحثون إلى أن معظم أنواع التفاح تنتج 1 إلى 4 ملليجرام من أميجدالين لكل جرام من بذور التفاح، والذي يصل إلى 0.6 ملليجرام تقريبا من سيانيد الهيدروجين، لكن التسمم القاتل بسيانيد الهيدروجين يحدث عندما تستهلك حوالي 50 إلى 300 ملليجرام ، وهو ما يتطلب عددا كبيرا من بذور التفاح.

وإذا ابتلعت القليل من بذور التفاح عن طريق الخطأ، فلن تحتاج إلى التقيؤ نظرا لأن البذور مغطاة وسوف تمر عبر الجهاز الهضمي دون التسبب في أي ضرر.

وإذا سألت عن عصير التفاح المعالج تجاريا، فقد كشفت دراسة بحثية عن وجود كمية منخفضة جدا من الأميجدالين في عصير التفاح لإحداث ضرر - 0.01 إلى 0.04 ملليجرام لكل مليلتر.

فاصوليا

بذور الفاصوليا النيئة

تعد الفاصوليا المطبوخة بشكل صحيح مصدرا ممتازا للبروتين النباتي، لكن الفاصوليا النيئة شديدة السمية حيث تحتوي الحبوب المعروفة بـ "حبوب الكلى مثل غيرها من البقوليات، على فيتوهيماجلوتينين، وهو غير ضار بكميات صغيرة كما هو الحال بالنسبة للفاصوليا الأخرى، لكن تناول كمية منه تتراوح من أربع إلى خمس حبات كافٍ للشعور بـ الغثيان والإسهال والقيء وآلام البطن في غضون 3 ساعات، وفي بعض الأحيان، يحتاج المصاب إلى عناية طبية لتخفيف الأعراض.

وكشفت دراسة أنه من الأفضل نقع الفاصوليا لمدة خمس ساعات وتصريف الماء قبل غلي الفاصوليا في ماء نظيف لمدة لا تقل عن 10 دقائق عند 212 درجة فهرنهايت، كما توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بوقت طهي 30 دقيقة حتى تصل حبوب الكلى إلى درجة الحرارة الموصى بها وتدمير مادة phytohaemagglutinin.

ليتشي



بذور الليتشي

اليتشي فاكهة موطنها آسيا حيث تعود عمرها إلى 2000 عام في الصين وفيتنام ومنهما انتشرت إلى أجزاء عديدة من العالم، ورغم كونها فاكهة ذات قيمة غذائية عالية إلا أن بذور الليتشي تعد سامة لإحتوائها على ميثيلين سيكلوبروبيل ألانين (MCPA) وميثيلين سيكلوبروبيل جليسين (MCPG.

ويرتبط هذان السمان بالاعتلال الدماغي الناقص السكر في الدم (انخفاض شديد في نسبة السكر في الدم في الجسم قد يسبب غيبوبة) كما تعيق السموم إنتاج الجلوكوز في الجسم (عن طريق الأمراض المعدية المستجدة).

ويمكن أن يتسبب اعتلال الدماغ الناقص السكر في الدم في الوفاة في الحالات القصوى إذا كان يعاني المستهلك من سوء التغذية أو كان صائمان كما حدث في وفاة 31 طفلا في الهند حيث تم العثور على نفس السموم الموجودة في البذور في ثمار الليتشي غير الناضجة.

تفاح الكسترد (الشيريمويا)

بذور التفاح بالكاسترد

استخدمت بذور فاكهة تفاح الكسترد أو “الشيريمويا” الاستوائية لعدة قرون في العناية بالبشرة وإزالة القمل من الشعر، إلا أنها وفقا لدراسة علمية نشرتها “ المجلة الهندية لطب العيون” فإنه عندما يلامس مسحوق بذور فاكهة تفاح الكسترد العيون يعاني الشخص من تهيج وألم شديد واحمرار وسقي وتورم الجفن ورهاب الضوء حيث أن المركبات النشطة مثل القلويات، والهيكسا ببتيدات الحلقي، والأسيتوجينين الموجودة في البذور تسبب خللا في سلامة نسيج الظهارة الحيوي.

وكشفت الدراسة كذلك أن التعرض لسمية مسحوق بذور تفاح الكسترد يسبب تآكل القرنية وتهيج الملتحمة وتقرحات في العين في غضون ست إلى 12 ساعة كما يمكن أن تتطور إلى التهاب القرنية الجرثومي إذا تم علاجها بالأدوية الخاطئة.

والأسوأ من ذلك، يمكن للمرء أن يصاب بالعمى إذا لامس عصير بذور تفاح الكسترد العين، والتي على الرغم من سميتها يعد ابتلاع نواتها عن طريق الخطأ لن يشكل أي خطر لأنها لا تزال سليمة.

فول الصويا الخام

فول الصويا الخام

يحتوي فول الصويا الخام على الليكتين، والصابونين، ومثبطات الأنزيم البروتيني، وهي ضارة بصحتك حيث يمكن أن تستمر المشاكل الصحية التي تسببها هذه السموم لفترة قصيرة أو تستمر لسنوات.

ولسوء الحظ، لا يدمر الطهي مادة الصابونين -السبب وراء طعم المر الموجود في فول الصويا- وقد تشمل الآثار الجانبية الخفيفة للسابونين الغثيان والقيء والغازات وآلام البطن والإسهال.

و وفقا لمجلة إنتاج الغذاء ومعالجته وتغذيته، فإنه عند استهلاكه بكميات كبيرة، فإن الصابونين يحد من وظيفة بعض الإنزيمات الهضمية مما يتداخل مع عملية الهضم ويؤدي إلى مضاعفات عسر الهضم والتي علاوة على ذلك يمنع امتصاص الفيتامينات A و E والدهون ويسبب انحلال الدم.

وتكشف نفس الدراسة التي نُشرت في مجلة FPPN أن الليكتين يلتصق بالخلايا في الجهاز الهضمي، مما يعيق الامتصاص الأمثل للمغذيات الغذائية في الأمعاء الدقيقة مما يؤثر على خلايا البنكرياس ويحد من النمو.

كتحد مثبطات الأنزيم البروتيني من الوظيفة الأنزيمية. لذلك، لتقيد تأثير هذه المكونات الثلاثة من الضروري غلي فول الصويا حتى ينضج جيدا.