في جنوب الكرة الأرضية.. الإعلان عن الدولة المستضيفة للمؤتمر القادم بشأن أوكرانيا

أفادت صحيفة "لو بوينت" الفرنسية الأسبوعية، اليوم الأحد، إن المشاركين في محاثات جدة بشأن أوكرانيا اتفقوا على عقد مؤتمر آخر في دولة تقع في جنوب الكرة الأرضية.

وذكرت الصحيفة الفرنسية نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن الدول المشاركة في الاجتماع اتفقوا على "الاجتماع مرة أخرى في بلد آخر من جنوب الكرة الأرضية".

كما أشارت الصحيفة إلى أن اجتماع جدة أظهر أن دول عدم الانحياز "لا تريد الانفصال عن موسكو" مثل البرازيل الذي قالت إنه "من الضروري إشراك روسيا في المحادثات بأي شكل".

واستضافت مدينة جدة السعودية مشاورات حول تسوية النزاع في أوكرانيا يومي 5 و 6 أغسطس الجاري، حيث شارك فيه ممثلين من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي، ولم تتم دعوة روسيا.