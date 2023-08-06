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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يطالب القاضية تانيا تشوتكان بتنحية نفسها عن نظر قضيته

ترامب
ترامب

ادعى الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب أنه "لا توجد طريقة'' للوصول إلى محاكمة عادلة في قضية التدخل في الانتخابات المزعومة، حيث دعا القاضية التي تتولي القضية إلى إلغاء المحاكمة ونقل المحاكمة من العاصمة الليبرالية واشنطن العاصمة.

وأعلن المرشح الأوفر حظًا للحزب الجمهوري في عام 2024 على منصته Truth Social يوم الأحد أن محاميه سيطالبون بتنحية قاضية المحكمة الفيدرالية تانيا تشوتكان على أساس "أسباب قوية للغاية '' غير محددة.

جاء هذا المنشور في الوقت الذي أطلق فيه محامو ترامب علنًا دفاعًا عن حرية التعبير عن الرئيس السابق ، قائلين إن أي طلب لنائب الرئيس آنذاك مايك بنس لإلغاء التصديق على النتائج كان ببساطة 'طموحًا'.

تم الإعلان عن أحدث اتهامات ترامب الأسبوع الماضي وتتعلق بدوره المزعوم في محاولة قلب انتخابات 2020. انتقد ترامب التهم الموجهة إليه بينما دفع بأنه غير مذنب.

ولم تشرف القاضية شوتكان (61 عاما) على استدعاء ترامب يوم الخميس ، لكن تم تكليفها عشوائيا برئاسة قضية تدخل الرئيس السابق في الانتخابات، وتم تعيينها في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة من قبل الرئيس السابق أوباما.

واتهم ترامب في لائحة اتهام أمام هيئة محلفين كبرى الأسبوع الماضي بنشر تحقيقات 'أكاذيب' و 'صورية' أثناء تأجيج حشد 'غاضب' في 6 يناير.

كما أنه متهم باستخدام 'وسائل غير قانونية' لمحاولة التشبث بالسلطة بعد هزيمته أمام جو بايدن ونشر 'الأكاذيب' التي أشعلت فتيل العنف أثناء أعمال الشغب.

في حالة إدانته في لائحة الاتهام الفيدرالية المكونة من أربع تهم ، يواجه ترامب ، 77 عامًا ، عقوبة أقصاها 55 عامًا في السجن.

يواجه محاموه الآن معركة شاقة لاستئناف دفاعه عن حرية التعبير أمام تشوتكان ، التي اشتهرت بأحكامها القاسية ضد أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول.

يقال إنها أكثر صرامة من القاضي الفيدرالي في فلوريدا أيلين كانون ، المعين من قبل ترامب ، والذي يترأس قضية الوثائق السرية الخاصة به.

بالفعل ، رفضت تشوتكان طلبًا من الفريق القانوني لترامب للحصول على مزيد من الوقت للرد على طلب وزارة العدل لها لإصدار أمر وقائي يحد مما يمكن للرئيس السابق مشاركته بشأن القضية بعد أن بدا أن ترامب وعد بالانتقام من أي شخص يلاحقه. .

وكتب في Truth Social: 'إذا ذهبت بعد أن أتيت بعدك'.

وسيتواصل محامو ترامب الآن حتى الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين للرد على اقتراح وزارة العدل بإصدار أمر وقائي.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق المحكمة الفيدرالية الكابيتول

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