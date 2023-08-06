شعبة المواد الغذائية: الأسعار عرض وطلب والدولة ليس لها علاقة

قال أحمد عتابي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن المنتج المحلي أصبح جيدا وينافس المستورد، لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 30 % من بداية العام.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة ليس لها دخل في ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الأسعار عرض وطلب.

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الدولة تحتاج إلى العمل وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى أن هناك أزمات يمر بها العالم وليس مصر فقط.

وتابع أنه لابد من ضبط عملية السوق وأن يكون رقابة مشددة من قبل الأجهزة الرقابية والقضاء على ما يمسى تجار الأزمات، لافتا إلى أنه لابد من التخلص من كلمة جشع التجار من خلال إيجاد آليات وإجراءات صارمة تطبق بالأسواق.

وشدد على أهمية إيضاح الأمور خاصة فيما يتعلق بالأسعار، قائلا:«لنا مثال في ذلك أزمة السجائر، ولابد أن يكون هناك آلية لتحديد سعر علبة السجائر وطباعة السعر عليها، حتى يتضح الأمر سواء للتجار أو المواطن، والابتعاد تماما عن أي لغط أو التباس بأن الحكومة تعلم ولا تتحرك».