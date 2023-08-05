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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيلو البط يبدأ من 55 جنيهًا| أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت

صدى البلد

تمثل الدواجن قيمة اقتصادية هامة لدى العديد من المواطنين في مصر، حيث أنه من الوجبات الأساسية للأسر جميعها، نظرًا لانخفاض سعرها نسبيًا مقارنة بأسعار باقي أنواع اللحوم الحمراء.


أسعار الدواجن اليوم 


سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 66 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 75 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 53 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها. 
بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 93 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيها. 


ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 95 جنيها لتصل للمستهلك بسعر  100. 


ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 ل 160 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة.


كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو. 


الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو. 


الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها. 


أسعار البط اليوم 


يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 56 جنيهًا. 


يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا. 


أسعار الكتاكيت اليوم


وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير: 
• كتكوت أبيض: 7 : 8 جنيهًا. 
• كتكوت ساسو: 6-7 جنيهًا.


قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في تصريحات تلفزيونية له، إن هناك اتصالا مباشرا بين أسعار الأعلاف والخامات وسعر البيض وسعر الفراخ، كما أن هناك انخفاضا كبيرا وملحوظا في سعر الفراخ على مدار الأسابيع الماضية للأعلاف والصويا والذرة الصفراء. 


وأوضح أن هناك تراجعا بمتوسط نحو 30% في سعر الأعلاف، و15% في سعر الفراخ البيضاء، كما تراجع سعر كرتونة البيض في المزرعة وللمستهلك، مؤكدًا أن هناك جزءا من المربين عادوا للإنتاج في المنظومة من جديد.

 

كما أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي؛ تنفيذًا لتوجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف "القصير"، أنه خلال الفترة من 14/7/2023 حتى 19/7/2023 تم الإفراج عن 181 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 92 مليون دولار.
وأكد وزير الزراعة، أن الإفراج شمل 126 ألف طن من الذرة بحوالي 45 مليون دولار وحوالي 55 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 41 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار.

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