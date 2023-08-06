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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية انضمام تركيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وتركيا

أفادت وكالة الأنباء التركية “IHA”، اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر دبلوماسية في بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي سيناقش تقريرًا حول حالة العلاقات بين تركيا والكتلة في الخريف، وسينظر في خطوات أخرى بشأن عضوية البلاد في تنظيم وتحرير نظام التأشيرات.

 

وقالت الوكالة التركية، نقلا عن مصادر، “'لا تزال تركيا دولة مرشحة وشريكا رئيسيا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.. حماية الحريات والقيم الأساسية على النحو المحدد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تعد تركيا طرفا فيها، أمر ضروري لاستعادة الزخم“.

وأضافت: “بالنسبة لتحرير التأشيرات، سيتم مناقشة تقرير الممثل السامي ومفوضية المجلس الأوروبي حول حالة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في الخريف.. لا يمكننا التنبؤ بنتيجة هذه المناقشة”.

وفي 10 يوليو، عشية قمة الناتو في فيلنيوس، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن السويد يمكن أن تنضم إلى الناتو بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن أردوغان وافق على إرسال وثائق التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي إلى البرلمان التركي في أقرب وقت ممكن، ووعدت ستوكهولم بتسهيل طريق أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.

 

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وبعد تقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، انتظرت تركيا حتى عام 1999 لمنحها وضع المرشح.

وبدأت مفاوضات العضوية بعد ست سنوات فقط، في عام 2005، ولكن يبدو أن العملية قد توقفت منذ ذلك الحين.

في عام 2019، تم تعليق المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بعد أن اتهمت بروكسل أنقرة بقمع حرية الإعلام والمجتمع المدني في البلاد.

وفي الوقت الراهن، لم يفتح في هذه العملية سوى 16 فصلا من فصول التفاوض البالغ عددها 35 فصلا.

الاتحاد الأوروبي تركيا اوروبا أنقرة

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