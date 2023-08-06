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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا .. زلزال قوي يضرب بحر مرمرة

زلزال
زلزال

أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الأحد، أن زلزالا قويا ضرب بحر مرمرة في تركيا قبالة مدينة يالوفا.

ذكر المرصد أن الزلزال الذي بلغت قوته 3.6 درجة علي مقياس ريختر وقع على عمق 14.1 كيلومتر في بحر مرمرة بـ تركيا قبالة مدينة يالوفا.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، من وقوع زلزال محتمل في إسطنبول تتراوح قوته بين 7.2 إلى 7.6 درجه علي مقياس ريختر، مشيرا إلي أنه سيتسبب في أضرار أكبر من الزلزال الذي وقع في 6 فبراير، وسيكون 2.5 مليون شخص في خطر.

وحسب وسائل إعلام تركية، قال جورور: “اسطنبول ليست مستعدة لزلزال ولا يمكن حل هذه المشكلة دون تعاون الحكومة والبلدية.. إذا وقع هذا الزلزال، فسوف يتسبب في أضرار أكبر من الزلزال الذي وقع في 6 فبراير. 2.5 مليون شخص معرضون للخطر".

وأضاف أنه “إذا تم تدمير منزلين في الشارع، انتهي الأمر. لا يمكنك إحضار المساعدة.. هناك 600 ألف منزل، و2.5 مليون شخص معرضين للخطر”.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

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ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.

تركيا يالوفا زلزال بحر مرمرة

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