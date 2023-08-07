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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد خارقة لتناول حبة من الكمثرى قبل النوم

صدى البلد

تحتوي الكمثرى على الألياف التي قد تسهم في إنقاص الوزن من خلال إبطاء عملية الهضم وسرعة الشعور بالشبع كما وقد تساعد الألياف الموجودة في الكمثرى على الحفاظ على مستويات السكر في الدم وذلك عن طريق تأخير امتصاص السكر.

تساعد الكمثرى عند تناولها على شكل وجبة خفيفة قبل النوم في تقليل الوزن وذلك من خلال الأمور المحتملة الآتية وفقا لموقع هيلثى..


فوائد الكمثرى العامة..
إليك أبرز فوائد الكمثرى قبل النوم أو في أي وقت آخر:

تساعد الكمثرى في منع هشاشة العظام وذلك لأنها تقوم بالاحتفاظ بالكالسيوم مما يزيد من قوة وصلابة العظام.
تحتوي الكمثرى على مضادات أكسدة، مثل: فيتامين ج، والنحاس الذي يحمي خلايا الجسم ويساعده في التخلص من الجذور الحرة.
تزيد من صحة القولون وذلك نظرًا لاحتواء الكمثرى على العديد من الألياف التي تحسن حركة الجهاز الهضمي.
تحسن الكمثرى من صحة القلب من خلال احتوائها على الألياف التي تقلل الكولسترول الضار في الجسم كما أظهرت دراسة أن النظام الغذائي المليء بالكمثرى قد يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 50%.
تفيد الكمثرى مرضى السكري حيث أنها من الفواكه ذات السعرات الحرارية المنخفضة كما تحتوي على نسبة قليلة جدًا من الكربوهيدرات بالإضافة لاحتوائها على بعض المعادن والفيتامينات المهمة، مثل: الكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامين ج، وفيتامين ك، وحمض الفوليك مما جعل الكمثرى خيار جيد لمرضى السكري.
تعزز المناعة نظرًا لأن الكمثرى مليئة بفيتامينات تقوي جهاز المناعة، مثل: فيتامين ب2، وفيتامين ب3، وفيتامين ب6 وحمض الفوليك.
تعمل الكمثرى كمضاد التهاب لأنها تحتوي على بعض المواد التي تمنع حدوث الالتهابات، مثل: بيتا كاروتين (Beta-Carotene)، ولوتين

الحفاظ على مستويات السكر في الدم السكتة الدماغية الكمثرى قبل النوم نقاص الوزن

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