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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتجاج شديد اللهجة.. الفلبين تستدعي سفير الصين بعد استهداف بكين لسفنها

علم الفلبين
علم الفلبين

استدعت الفلبين، اليوم الاثنين، سفير الصين، لنقل احتجاج دبلوماسي رسمي على استخدام خفر السواحل الصيني لخراطيم ومضخات المياه ضد قارب إمداد فلبيني في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال أحد كبار المسؤولين الفلبينيين الذين تعاملوا مع الحادث إن وزارة الشؤون الخارجية في مانيلا استدعت السفير الصيني هوانج شيليان صباح اليوم الاثنين لنقل احتجاج دبلوماسي شديد اللهجة.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الاحتجاج سيؤكد كيف أن تصرفات حرس الخفر الصينية انتهكت اللوائح الدولية التي تهدف إلى تجنب الاصطدامات في البحر واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأدان الجيش الفلبيني أمس الأحد الاستخدام المفرط والهجومي لمدفع ماه من قبل سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية، لمنع قارب يحمل إمدادات للجنود الفلبينيين المتمركزين في إحدى جزر سبراتلي المتنازع عليها.

وتعد هذه المواجهة هي أحدث تصعيد في الصراعات الإقليمية المستمرة منذ فترة طويلة بين الصين والفلبين وفيتنام وماليزيا وتايوان وبروناي.

وقال رئيس الفلبين فرديناند ماركوس، إن مانيلا ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها في بحر الصين الجنوبي.

وفي وقت سابق، طالبت الصين، الفلبين بإبعاد سفينة حربية من جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وتدعي الصين بأنها لها حق السيادة الكاملة على بحر الصين الجنوبي بأكمله، بما في ذلك سبراتلي، والتي تطالب بها الفلبين أيضًا جزئيًا.

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