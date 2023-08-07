مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما اصيب اخر بكسور بعظام الوجه اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق بني صريد دائرة مركز فاقوس .

وتم نقل الجثة والمصاب الي مستشفى فاقوس والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس بإستقبال كلا من "تامر ع س" 17 سنة مصاب بكسر بعظام الوجه وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له كما تم استقبال "حسام ع م" 19 سنة مقيم بني صريد " جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق بني صريد دائرة مركز فاقوس وتم نقل الجثة والمصاب الي مستشفى فاقوس وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب وتحرير محضر بالواقعة.