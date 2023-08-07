عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية تشن حملات تفتيشية ورقابية على مخابز بلبيس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قاد قطاع تموين جنوب الشرقية حملة تفتيشية ورقابية برئاسة عاطف عراقي و أحمد زكريا علي المخابز البلدية بنطاق مركز بلبيس والقرى التابعه واسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخابز البلدية المخالفه و تحرير محاضر ضد مخبز بلدى مدعم ملك المواطن ن .م . أ بسعدون بلبيس لتصرفه فى 6 شكائر دقيق مدعم ومخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ر .ن .ع بسعدون بلبيس لتصرفه فى عدد 4 شكائر دقيق مدعم.

محافظ الشرقية يعتمد المخطط التفصيلي لمدن ههيا وفاقوس والقرين

كما تم تحرير محضر ضد مخبز بلدى مدعم ملك المواطن / أ . ع .ح لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس ومخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ع .ع .م لأنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 16 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس ومخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ن .ا .أ لأنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس ومخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ح .ع .ع لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 14 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

الأهلي يضع شرطًا لبقاء قندوسي في الفريق

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

بعد وقف التفاوض مع سوزا.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد بالاسم ..تفاصيل

تجتاح العالم| الأرصاد تحذر بشدة من كوارث بسبب ارتفاع درجات الحرارة ..فيديو

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

موضوعات متعلقة

مصرع قاصر صدمتها عربة كارو بالشرقية

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالشرقية

نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب يتفقد مكتب التنسيق الإلكترونى

محافظ الشرقية يعتمد المخطط التفصيلي لمدن ههيا وفاقوس والقرين

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بمستشفى جامعة الزقازيق

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالشرقية تستجيب لـ 1998 شكوى خلال شهر يوليو

بيطري الشرقية يُشارك فى قافلة طبية وقائية مجانية في قرية الشبراوين بههيا

محافظ الشرقية يلتقي المدير الجديد لجمعية الأورمان

ترشيحاتنا

بعد تحذيرات دول الخليج لمواطنيها بمغادرة بيروت.. أول تعليق من الداخلية اللبنانية

إلتزام.. رامي عباس يرد على عرض اتحاد جدة الخيالي لضم محمد صلاح

بيان عاجل من الصين بشأن محادثات السعودية عن أوكرانيا

وزير الخارجية عن مبادرة الرئيس لمساعدة السودان : استجابة سريعة من دول الجوار

منح دراسية مجانية.. وزارة التضامن تعلن شروط التقديم

ميزة هائلة لعشاق تطبيق Threads طال انتظارها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلمين وش السعد| تفاصيل اكتشاف الكنز المصري الغارق منذ قبل الميلاد

مفيش فرق.. فستان ياسمين صبري وجورجينا يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

طريقة عمل طاسة بيض باللانشون| مذاق لا يقاوم

العرق له فوائد .. هاني الناظر يكشف تفاصيل مثيرة

فيديو

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ