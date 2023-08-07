تموين الشرقية تشن حملات تفتيشية ورقابية على مخابز بلبيس

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قاد قطاع تموين جنوب الشرقية حملة تفتيشية ورقابية برئاسة عاطف عراقي و أحمد زكريا علي المخابز البلدية بنطاق مركز بلبيس والقرى التابعه واسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخابز البلدية المخالفه و تحرير محاضر ضد مخبز بلدى مدعم ملك المواطن ن .م . أ بسعدون بلبيس لتصرفه فى 6 شكائر دقيق مدعم ومخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ر .ن .ع بسعدون بلبيس لتصرفه فى عدد 4 شكائر دقيق مدعم.

كما تم تحرير محضر ضد مخبز بلدى مدعم ملك المواطن / أ . ع .ح لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس ومخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ع .ع .م لأنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 16 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس ومخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ن .ا .أ لأنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس ومخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ح .ع .ع لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 14 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس.