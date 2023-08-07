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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل ما تروح مشوار.. تعرف على الحالة المرورية الإثنين 7 أغسطس 2023

المرور
المرور

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم 7 أغسطس 2023.

وقالت الإعلامية دينا شرف إن الكورنيش يشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى منطقة وسط البلد، وتوجد كثافات نسبية في طريق الجيش حتى شارع بورسعيد وتقل الكثافات تدريجيا في الطريق.

وأضافت: "عند الوصول إلى منطقة الضاهر سنجد بعض الكثافات المرورية المتقطعة الممتدة حتى الشوارع المؤدية لرمسيس والذي يشهد في الوقت الحالي كثفات مرورية ممتتدة حتى مسجد النور بالعباسية".

وتابعت: "ويشهد طريق أكتوبر كثافات مرورية نسبية للسيارات للقادم من الجيزة، وهناك كثافات أخرى بالاتجاه العكسي، نفس الأمر للقادم من ميدان التحرير ومدينة النصر ومحور النصر، أما نفق الأزهر فهو يشهد تباطؤ بسيط في حركة المرور للقادم من صلاح سالم حتى ميدان الأوبرا والعكس".
 

الحالة المرورية المرور الجيزة حركة المرور الكورنيش

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