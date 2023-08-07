إرهاصات المعركة بدأت في النيجر .. وساعة الصفر يحددها الاتحاد الأفريقي | ثوران الحرب العالمية الثالثة

يبدو أن الحرب العالمية الثالثة لن تكون بالشكل المعتاد التي كانت عليه الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، حيث تحولت المواجهات العسكرية الشاملة حول العالم بين قوات دول المحور مع دول التحالف، إلى معارك متفرقة حول العالم تتحرك القوى العظمى بها من الخلف، وكما هو الوضع في أوكرانيا، يبدو أن هذا السيناريو يعاد تطبيقه داخل القارة الأفريقية، ووفقا لما آلت إليه الأحداث، فإن النيجر أصبحت المرشح الأقوى للقيام بالدور الأوكراني كبؤرة للمعارك العسكرية، وذلك مع بدء إرهاصات الحرب.

وبالنظر إلى تفاصيل الأحداث المتسارعة خلال الأسبوع الماضي، يتضح أن الحرب أصبحت الخيار الأقرب لحل أزمة النيجر، مع تمسك جميع الأطراف بمواقفها، بل وبدء الجميع في تحضير جبهته لحرب قد تكون طويلة الأمد، وأطراف الحرب الأوكرانية هم الفاعلون في تحركات معركة النيجر المحتملة، فهنا فاجنر تمثل الدب الروسي داخل النيجر بدعم من مالي وبوركينا فاسو، في مقابل دول الغرب، وعلى رأسها فرنسا تدفع بدول تحالف مجموعة غرب إفريقية الاقتصادية "إيكواس" لتخوض جيوشهم تلك الحرب، ومع انتهاء مهلة الأسبوع أصبحت ساعة الصفر تنتظر موقف الاتحاد الأفريقي بالأسبوع المقبل.

انقلاب ومهلة منتهية .. وأخرى لتأجيل التحرك العسكري

هز استيلاء الجيش على السلطة في النيجر منطقة الساحل الأفريقي، وهو ما دفع كبار مسؤولي الدفاع في دول إيكواس في 30 يوليو، إلى الاتفاق على اتخاذ إجراء عسكري، بما في ذلك تحديد موعد ومكان التدخل، إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم وإعادته إلى منصبه، وتلك هي المهلة المنتهية بعد انقضاء الأسبوع المحدد مساء أمس الأحد، ومن المنتظر أن يصدر بيان مساء اليوم من دول المجموعة، الأرجح أن يتم تأجيل التحرك العسكري للتواكب مع مهلة الاتحاد الأفريقي التي لا تزال سارية للأسبوع المقبل.

ودعا الاتحاد الأفريقي جيش النيجر للعودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية، خلال 15 يوما، بعدما نفذ العسكريون انقلابا على السلطات، وتضمن بيان لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أنه "يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما تنتهى في منتصف شهر أغسطس الجاري".

الجبهة الداخلية على قلب رجل واحد ..

وفيما يخص الجبهة الداخلية، ومع انتهاء المهلة المحددة من قبل إيكواس، قام قادة المجلس العسكري بالنيجر بإغلاق المجال الجوي للبلاد، وذلك حتى إشعار آخر، وجاء هذا القرار في إطار الاستعداد لسيناريو الحرب بعد التهديد بتدخل عسكري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(إيكواس)، وجاء هذا القرار بعد أن أكد قادة الانقلاب التراجع عن قرارهم مع انتهاء المهلة التي منحتها لهم مجموعة غرب أفريقيا لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه

وفي إشارة واضحة لوحدة الجبهة الداخلية داخل البلاد، توافد أمس الأحد الآلاف من أنصار المجلس العسكري على استاد رياضي في العاصمة نيامي للتعبير عن ترحيبهم بقرار عدم الإذعان للضغوط الخارجية والتراجع عن الانقلاب في أعقاب سيطرة المجلس العسكري على السلطة في 26 يوليو، وقاد المنظمون هتافات تحيا النيجر وبدا أن الكثير من المشاعر معادية لإيكواس وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي قالت يوم السبت إنها ستدعم جهود إحباط الانقلاب دون تحديد ما إذا كان ذلك يتضمن المساعدة العسكرية

هناك تحركات ضدنا.. استراتيجية التعبئة لمعركة طويلة

ويبدو أن خيارات المجلس العسكري بالنيجر ثابتة وبدء تنفيذ استراتيجية التعبئة الشعبية لمواجهة معركة طويلة المدى سواء عسكرية، أو اقتصادية، وبالتزامن مع التحركات الشعبية، خرج ممثل للمجلس العسكري بالنيجر في بيان بثه التلفزيون الرسمي مساء أمس الأحد، وأعلن عن استعداد بلاده لمواجهة تهديد التدخل الذي أصبح أكثر وضوحا المجال الجوي للنيجر مغلق اعتبارا من اليوم، وبدون ذكر التفاصيل، قال القائد العسكري بالنيجر، إن هناك انتشار مسبق للقوات في بلدين بوسط أفريقيا استعدادا لتدخل، وأضاف "قوات النيجر المسلحة وكافة دفاعاتنا وقواتنا الأمنية، بمساندة الدعم الراسخ من شعبنا، مستعدة للدفاع عن وحدة أراضينا.

فيما قال المتقاعد أمادو أدامو لقد فهم شعب النيجر أن هؤلاء الإمبرياليين يريدون زوالنا، وإن شاء الله، ستكون المعاناة من نصيبهم، فيما تضمنت برامج تلفزيونية جرى بثها أمس مناقشة حول مائدة مستديرة بهدف حشد التضامن في مواجهة عقوبات إيكواس التي تلوح في الأفق والتي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

مالي وبوركينا تدعم النجير .. فاجنر توحد جبهات 3 دول

وعلى غرار معارك أوكرانيا، تشكلت الجبهة الروسية في تحالف 3 دول تشرف على تحركها مليشيات فاجنر الروسية، وقد كشفت تقارير عن وجود عناصر من مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في عاصمة النيجر نيامي، بهدف توفير الدعم العسكري لقادة الانقلاب في النيجر، وذلك بعد إعلان إيكواس عن تهديده العسكري، وأشار موقع "إل إس آي أفريكا"، إلى وجود "مدربين" من مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في نيامي، حيث ستوفر الدعم اللوجستي لقادة الانقلاب بهدف "تعزيز" سلطتهم.

ومن جهتها ‏كانت أنباء قد كشفت عن وصول "وحدة روسية كبيرة" مجهزة بأسلحة متطورة، إلى مالي، ليلة الجمعة، لنشرها مع القوات المسلحة المالية على حدود النيجر، وفق ما كشف الصحفي المالي المقرب من السلطة عبدول نيانغ، ووفقا لجهات أمنية سيتم تغطية قطاع "لبزانغا" وحدة مشتركة بين مالي وروسيا ستكون مستعدة للتدخل في حالة قيام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعمل عسكري ضد النيجر، وبالطبع مع وجود بوركينا فاسو في الصورة، بعد أن هددت بالدخول في المعركة مع النيجر إذا ما هاجمتها قوات إيكواس.

وكان المجلس العسكري الجديد في النيجر قد طلب المساعدة من مجموعة "فاغنر" الروسية مع اقتراب الموعد النهائي للإفراج عن رئيس البلاد محمد بازوم أو مواجهة التدخل العسكري المحتمل من قبل الكتلة الإقليمية لدول غرب إفريقيا، بحسب أحد المحللين، حيث جاء الطلب خلال زيارة قام بها أحد قادة الانقلاب، وهو الجنرال ساليفو مودي، إلى مالي المجاورة، حيث تواصل مع شخص من فاغنر، وفقا لما للأسوشيتد برس.

زيادة العقوبات وانتظار الشرعية الدولية يؤجل بدء المعركة

وبحسب مصادر نقل عنها مراسل أجنبى في دولة نيجيريا التي تقود دول إيكواس، فإن هناك بحثا عن شرعية أي تحرك عسكري من خلال الاتحاد الأفريقي، وهو ما يرجح التأجيل لأسبوع، مع استمرار الضغوط الاقتصادية عبر زيادة العقوبات الاقتصادية، وهي الأنباء التي دغمها تصريح رئيس وزراء النيجر بحكومة الرئيس المعزول حمودو محمدو، والتي قال فيها إن الحكومة المعزولة لا تزال تعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة

وبعد انقضاء المهلة التي حددتها دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقية "إيكواس"، كشف أيضا قائد كبير من إحدى دول إيكواس أن جيوش المنطقة بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد قبل أن يتمكنوا من دخول النيجر، وقال القائد لصحيفة "وول ستريت جورنال" مساء، أمس الأحد: "في الوقت الحالي، نحتاج إلى تعزيز قوة وحداتنا قبل المشاركة في مثل هذا العمل العسكري"، وأضاف أن "نجاح أي عمل عسكري يعتمد على الاستعداد الجيد"

كما أشار القائد العسكري إلى أن مجموعة "إيكواس" ستواصل الضغط على المجلس العسكري في "نيامي" عاصمة النيجر، من خلال العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها الأسبوع الماضي، وستسعى للحصول على دعم للحظر التجاري من هيئات دولية أخرى مثل الاتحاد الإفريقي، فيما قالت الحكومة الإيطالية أمس الأحد إنها طلبت من دول إيكواس التريث قبل التحرك العسكرى.