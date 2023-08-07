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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التسجيل بالدبلوم المهنى للمسئولية المجتمعية بكلية الدراسات البيئية بعين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عن بدء التقدم للتسجيل بالدبلوم المهنى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة والتابع للدراسات العليا للعام الجامعى 2023/2024  بداية من يوم الاثنين الموافق 14/8/2023 وحتى 26/9/2023 بمقر ادارة الدراسات العليا  بالكلية
صرحت بذلك أ.د نهى سمير دنيا عميدة الكلية

وأضافت ان فتح باب التقديم يأتى فى ظل الاهتمام الدولى و المحلى بالمسؤولية المجتمعية للشركات و  بالتعاون مع الإتحاد العربي للتنمية المستدامة التابع لجامعة الدول العربية كما أن الدبلوم معتمد من الدراسات العليا بالجامعة  والمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت عميدة الكلية أن مدة  الدراسة  بالدبلومة تبلغ ٢٨ ساعة معتمدة لمدة عام وبحد أقصي عامين وان  الدراسة ستكون  بنظام التعليم المدمج اون لاين وحضوريا، ويشترط للمتقدم ان يكون حاصل على  مؤهل عالي و أن يجتاز المقابلة الشخصية .

جدير بالذكر أنه  سيقوم بالتدريس نخبة مـن الأسـاتذة المتخـصصين  بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية وجامعة عين شمس ولفيف من خبراء البيئة والتنمية المستدامة في مصر والعالم .

ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي:
https://gser.asu.edu.eg/ar/news-details/101
كما يمكن التواصل من خلال التليفون والواتس اب علي الرقم : 01099845560

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