بيان عاجل من الصين بشأن محادثات السعودية عن أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن المحادثات الأخيرة في السعودية بشأن أوكرانيا ساعدت في "تعزيز توافق دولي في الآراء".

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت الخارجية الصينية في بيان صادر عنها إن المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوى أجرى اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، كما استمع إلى آراء ومقترحات جميع الأطراف، لافتة إلى أن المحادثات عززت الإجماع الدولي بشكل أكبر.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلاً عن دبلوماسي أوروبي، أن المشاركين في المشاورات بشأن أوكرانيا التي عُقدت في مدينة جدة السعودية اتفقوا على أن تسوية النزاع السلمية تعتمد على وحدة أراضي أوكرانيا.

وبحسب الدبلوماسي، أعرب المشاركون في محادثات جدة عن دعمهم المشترك لفكرة أن احترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها يجب أن يكون أساس أي تسوية سلمية.

واستضافت مدينة جدة مشاورات حول تسوية النزاع في أوكرانيا يومي 5 و 6 أغسطس الجاري، ويشارك في المؤتمر مندوبون من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي، ولم تتم دعوة روسيا.

من جانبه، قال البيت الأبيض، أمس الأحد، إن مشاورات جدة كانت فرصة لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح البيت الأبيض، أن “مشاورات جدة حول أوكرانيا كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل”.