أمطار في غير أوانها والحرارة تنخفض.. تحسن الطقس مستمر حتى نهاية الأسبوع

تشهد حالة الطقس في البلاد، اعتبارا من اليوم، الاثنين، تحسنا طفيفا في درجات الحرارة عن أمس وإن ظلت الأجواء حارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على معظم الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المنتظر أن تسجل القاهرة خلال الطقس اليوم 36 درجة مئوية لتصل المحسوسة إلى 39 درجة، كما أنه من المنتظر مزيداً من الاخفاض في درجات الحرارة والتحسن الملحوظ في الأحوال الجوية الأيام القادمة.

وقالت هيئة الارصاد الجوية، إن الفرصة تبقى مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد، مشيره إلى أن حدوث هذه الأمطار الصيفية أمر طبيعي وربما يحدث عاما بعد عام ويرجع ذلك إلى الحزام المداري، وهو الخط الوهمي الذي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة.

وقالت إن حركة هذا الحزام عن خط الاستواء حيث يتذبذب شمالا وجنوبا مع الحركة الظاهرية للشمس باختلاف الفصول، ويؤدي تلاقي هذه الكتل إلى تكاثر السحب الرعدية والتي تؤدي الي سقوط الأمطار الغزيرة والسيول عند السودان وإثيوبيا ( منابع النيل).

أمطار في غير أوانها والحرارة تنخفض

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هذا التوقيت من العام، الفاصل المداري يتذبذب ويتقدم شمالا ليصل إلى جنوب مصر، حيث تكون عرضة بشكل أكبر لسقوط الأمطار، ولكنها تكون أمطار متفاوتة الشدة وأقل في حدتها من التي تحدث عند دول منابع النيل خلال هذه الفترة، ولكن لاتتأثر باقي مناطق الجمهورية بهذه الأمطار.

وبحسب هيئة الأرصاد، عن حالة الطقس الأيام القادمة، فإنه يشهد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يستمر هذا الانخفاض حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتظل درجات الحرارة نحو المعدل الطبيعي، حيث تسجل على القاهرة ما بين 34 إلى 36 درجة وعلى الصعيد ما بين 42 إلى 45 درجة.

وتظل فرص الأمطار على مناطق أقصى جنوب البلاد، من حلايب وشلاتين وأسوان وأبوسمبل والوادي الجديد مستمرة حتى منتصف الأسبوع الحالي، يصاحب ذلك نشاط للرياح واستمرار نشاط الرطوبة أيضا.