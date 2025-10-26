رنا سماحة: الجيل اللي طالع من التربية الحديثة تحرر زيادة عن اللزوم

أكدت الفنانة رنا سماحة رفضها لأساليب التربية الحديثة، مشيرة إلى أنها تعتمد في تربية ابنها مالك على المبادئ المصرية الأصيلة.

التربية الحديثة

وقالت رنا سماحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2: "أنا ضد التربية الحديثة، لأن الجيل اللي طالع منها فيه تحرر زيادة عن اللزوم".

وتابعت: "عكس جيلنا اللي اتربى على الاحترام ومكناش نقدر نرد على أهلنا"، مؤكدة أنها تسعى لغرس القيم والتقاليد في تربية ابنها.

وتحدثت الفنانة رنا سماحة، عن موقفها من الزواج مرة أخرى، مؤكدة أنها غير مستعجلة على هذه الخطوة في الوقت الحالي وتتعامل معها بتأني شديد.



