أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 17794 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 21616 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 7438 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3589 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 5305 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 5210 نقطة.

