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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يكرم أوائل شهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

محافظ المنوفية يكرم
محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات

            
في أجواء يسودها السرور والفرحة، كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم أوائل الشهادات من الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2022 /2023.

وقدم المحافظ خالص تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وأسرهم مؤكداً لهم على تقديم كافة أوجه الدعم لاستمرار تفوقهم في المراحل الجامعية.

 جاء ذلك خلال استقباله للطلاب بمكتبه بالديوان العام ، وبحضور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم، طارق سعد وكيل المديرية ، وفضيلة الشيخ السعيد محمد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية.


وسلم محافظ المنوفية الطلاب الأوائل شهادات تقدير ومكافآت مالية وميدالية المحافظة تقديراً لتفوقهم وتميزهم العلمي وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم ، معرباً عن سعادته وفخره بتفوق أبنائه الطلاب ومشيراً إلى أن المنوفية تحتل الريادة والصدارة بين محافظات الجمهورية في تحقيق مراكز متقدمة في تفوق أبنائها ، مقدماً شكره وتقديره لأولياء الأمور على ما قدموه من جهد ورعايتهم الكاملة في تشجيع أبنائهم على التفوق وتوفير سبل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم.

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وخلال اللقاء، أجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع الأوائل للتعرف منهم على طموحاتهم وأمانيهم المستقبلية والكليات التي سيلتحقون بها والمنح الدراسية ، هذا وقد تم تكريم الطالب (أسامة محمد نصار ) الرابع  علمى رياضة على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة ، والطالبة (إيمان محمد خليل ) المركز الثامن على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية ، والطالب ( عمر محمد محمدى ) المركز الأول على مستوى الجمهورية بمدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية بالدبلوم الفنى الصناعى نظام ثلاث سنوات ، والطالبة ( ندى أيمن عشرى ) المركز الأول على مستوى الجمهورية للتعليم الفندقى بمدرسة قويسنا الثانوية الفندقية ، وحرص المحافظ على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الأوائل وأسرهم.


وأعرب الطلاب الأوائل وأسرهم عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة وتكريمهم من محافظ المنوفية ، مقدمين له كل الشكر والتقدير مؤكدين حرصهم على الاستمرار في مواصلة النجاح والتميز لتحقيق أحلامهم وأمنياتهم ورفع اسم المنوفية عالياً بين جميع محافظات الجمهورية.

محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات
محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات
محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات
محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات
محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات
محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات
محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات
محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات
محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات
محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات
محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات
محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات
محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات
محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات
محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات
محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات
محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات
محافظ المنوفية يكرم اوائل الشهادات
إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الثانوية العامة والأزهرية الدبلومات الفنية شهادات الثانوية العامة محافظ المنوفية

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