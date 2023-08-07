قرار لوزير التموين.. انطلاق الأوكازيون الصيفي اليوم

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" يوم الإثنين 7/8/2023 ، وقضى القرار الصادر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المدة المحددة للأوكازيون شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.
ونص القرار أيضا ضرورة حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير بأن الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرا إلى أن التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل بضاعتهم الموجودة لديهم
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية مؤكدا أن الاوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.