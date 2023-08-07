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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التمثيل العمالي بالكويت ينجح في تحصيل 331 ألف جنيه لورثة عامل مصري

صدى البلد

نجح مكتب التميل العمالى بالسفارة المصرية بالكويت في صرف وثيقة التامين رقم 23407  بمبلغ  3300 دينار كويتي؛ بما يعادل 331 ألفاً و 353 جنيه تقريباً ، لورثة العامل المصري المتوفي المهدي السيد محمود ، من خلال المتابعة والتنسيق مع شركة مصر للتأمين في صرف وثيقة التامين خلال التغطية التأمينية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة أحوال العمالة المصرية في الخارج والاطمئنان على حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم لدى جهات عملهم .

وأوضح إمام العاصى المحلق الإدارى بمكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت في تقريره للوزارة ، أنه في إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ، بالمتابعة الدورية لأحوال العمالة المصرية العاملة في دولة الكويت ، والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها لدى أصحاب الأعمال ، نجح المكتب في صرف وثيقة تأمين لورثة عامل مصرى متوفى ، بشيك  الى الورثة الشرعيين بعد عمل إعلام الوراثة وعمل توكيل لاحد اقاربه بصرف الشيك ، كما قدم الورثة الشكر والتقدير لوزير العمل والمكتب على جهودهم التى مكنتهم من الحصول على مستحقاتهم.

متابعة مستحقات المتوفيين والمصابين

وأكد الملحق الإدارى حرص المكتب على متابعة كافة مستحقات المتوفيين والمصابين لدى جهات العمل التابعين لها وتوصيلها إلى ذويهم ، والرد على الشكاوى والإستفسارات الواردة إليه من العمال المصريين داخل الدولة ، والعمل على حلها مع أصحاب الشركات والمنشآت العاملين بها والحفاظ على الحقوق في إطار القوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة.

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