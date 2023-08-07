مدبولي: المشروعات الجديدة لن تتم إلا من خلال ربط الدولتين بشبكة بنية أساسية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه يتم النظر إلى تطوير العلاقة الإستراتيجية بين الأردن و مصر في مشروعات جديدة، مثل الطاقة الجديدة و المتجددة، و طاقة الهيدروجين الأخضر و الأمونيا الخضراء، و العديد من المشروعات التي تحقق الإستفادة المشتركة لبلدينا.

مصطفى مدبولي: تم مناقشة مشروعات ربط الكهرباء مع رئيس الوزراء الأردني



وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بعد اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بالعاصمة الأردنية عمان، أن المشروعات الجديدة لن تتم إلا عن طريق ربط الدولتين من خلال شبكة بنية أساسية ، وطرق و نقل جماعي كبيرة و قوية.



وأشار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى، أنه تم مناقشة مشروعات ربط الكهرباء مع رئيس الوزراء الأردني، مؤكداً أن خط الكهرباء الذي يربط بين مصر و الاردن قدرته 550 ميجا، سوف نطوره إلى 2000 ميجا .