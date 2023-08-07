إحباط تهريب كمية ضخمة من الأدوية المحظورة بمطار القاهرة| صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبة افريقية تهريب كمية كبيرة من الأدوية تحذر بعض وزارات الصحة من تعاطيه.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الاثيوبية القادمة من اديس أبابا استوقف محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من آدم عبد العزيز مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية بكثرة داخل حقائب الراكبة، قام ريمون غطاس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود كميات كبيرة من الادوية سالفة الذكر.

قامت أميرة طلبة مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من هيثم أحمد عبد الحكم و محمود محمد فتحي و يوسف محمد و مها ممدوح و مريم عادل مآمير الجمرك تحت اشراف هاني أحمد ابو طالب مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٢٢٢٠ عبوة وشريط باجمالي ٤٤٧٠٠ قرص.

أمرت أميرة طلبة مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.