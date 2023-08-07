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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تليفونات وعقاقير مخدرة.. إحباط محاولتي تهريب في مطار القاهرة| صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من التليفونات المحمولة ومستلزماتها، كما تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته كمية من الشرائط لعقار مدرج بجداول المخدرات. 

المحاولة الأولى كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول حيث استوقف حسام محمد الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد محمد محمود مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف عبد القوي عزوز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من التليفونات ومستلزماتها.

قام الدكتور حسين هيكل بتكليف لجنة مكونه من حسام شافعي و احمد عادل فتحي و كريم يوسف و علي محمود و صموئيل وصفي و ايمن عصام مآمير الجمرك تحت اشراف جورج الفونس مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٢٧ تليفون و ٥١ سماعة وشاحن باجمالي ٧٨ بالعدد.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبلن حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ١٢٨ شريط وجزء من شريط لعقار pregabalin المدرج بجداول المخدرات تم الضبط بواسطة كل من حسام الشافعي مأمور اللجنة الجمركية و مصطفي حسن عبد العزيز مأمور التفتيش اليدوي وشارك في الضبط كل من عماد صلاح و كريم يوسف مأمورا الجمرك. ومن الفحص بالأشعة علاء فتحي مأمور الجمرك. 

أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول و تحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الثاني للنيابة المختصة.

 

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