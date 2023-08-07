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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2150 جنيهًا

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بفعل تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، عقب تصريحات أحد أعضاء الفيدرالي الأمريكي بضرورة استمرار البنك في رفع معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما عزز من مكاسب الدولار، ودفع الذهب نحو الهبوط.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع يوم السبت الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2150 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 9 دولارات لتسجل 1934 دولارًا.
أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2457 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1843 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1434 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 17200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات، وبنسبة 0.2 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2150 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2160 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 16 دولارًا، وبنسبة 0.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1959 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1931 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1943 دولارًا.

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