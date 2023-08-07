مرض مزمن وخطير .. بيلا حديد تفاجئ متابعيها بصورها في المستشفى

نشرت عارضة الأزياء بيلا حديد البالغة من العمر 26 عامًا مجموعة متنوعة من الصور على إنستجرام التي تظهرها في أسوأ لحظات صراعها مع مرض لايم المزمن على مر السنين ، بالإضافة إلى مقتطفات من سجلاتها الطبية التي تعود لفترات بعيدة.

وتابعت بيلا حديد، انها التقطت الصور بالتفصيل منذ سنوات بالمشكلات الصحية والإرهاق التي ابتليت بها ، حتى عندما صعدت لتصبح واحدة من أكثر العارضات طلبًا في العالم، وعلى الرغم من أن بيلا كانت تأخذ إجازة من العمل وقللت من منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ انفصالها بهدوء عن صديقها مارك كالمان في وقت سابق من هذا العام ، فقد أوضحت أن هذه كانت مجرد نكسة مؤقتة بالنسبة لها، وكتبت "سأعود عندما أكون جاهزة".

كما أظهرتها العديد من صورها وهي مصابة بالحقن الوريدي ملحقة بذراعها وما بدا أنه لتسهيل عمليات نقل الدم أو سحب الدم.

وظهرت بيلا حديد، في إحدى الصور ممرضة ظهرت وهي تسحب بعض الدم من ذراع بيلا حديد .

المصدر daily mail