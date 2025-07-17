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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يانيك فيريرا يخفف الحمل البدني على اللاعبين

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

جاء قرار الجهاز الفني بتخفيف الحمل البدني، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة الودية التي سيخوضها الفريق أمام نظيره رع غداً الجمعة.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية خفيفة، تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من يوم الثلاثاء الماضي، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام رع والشمس ووادي دجلة.

يانيك فيريرا معسكر الزمالك نادي الزمالك الزمالك

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