بفستان جريء.. شاهد إيمان العاصي تثير الجدل بـ لوك جديد

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت إيمان العاصي، مرتديه فستان قصير باللون الاسود ذا تصميم لافت وجريء ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت إيمان العاصي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة تبرز جمال انوثتها.

كما اختارت إيمان العاصي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور إيمان العاصي …